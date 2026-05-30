Un nuevo hecho de inseguridad se registró durante la madrugada en Capital, donde un peatón fue abordado por un delincuente armado bajo la modalidad de “motochorro”. El episodio ocurrió alrededor de las dos de la mañana y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

La víctima, un hombre de 35 años domiciliado en el departamento Chimbas, caminaba por la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento e Ignacio de la Roza cuando fue sorprendido por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta 110cc.

Según el relato del damnificado, el delincuente se detuvo a su lado, extrajo un arma de fuego y lo apuntó directamente para intimidarlo. Bajo esa amenaza, le exigió la entrega de todas sus pertenencias.

Sin posibilidad de resistirse, el hombre entregó una billetera que contenía 16.000 pesos en efectivo junto con su documentación personal. Tras concretar el robo, el asaltante aceleró y escapó rápidamente del lugar.

Minutos después del hecho, personal policial acudió tras un llamado de alerta y entrevistó a la víctima, quien no presentaba lesiones físicas, aunque se encontraba conmocionada por la situación vivida.

Hasta el momento, no se informó sobre la detención del autor del hecho, y se inició un operativo para intentar dar con el responsable del asalto. La investigación quedó en manos de las autoridades policiales, que trabajan en la recolección de datos para identificar al sospechoso y reconstruir la secuencia delictiva.