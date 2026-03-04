El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas que abarca al menos 10 provincias del norte y centro de Argentina, entre ellas Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Luis.

El aviso indica que durante la noche del miércoles 4 de marzo se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o severas, acompañadas de **lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían superarse de manera puntual.

El SMN recomienda a la población evitar salir, proteger objetos sueltos, desconectar electrodomésticos y mantenerse alejados de puertas y ventanas, así como buscar refugio ante fenómenos de fuerte viento o actividad eléctrica intensa.

El fenómeno afectará especialmente las zonas interiores del país, y las condiciones inestables podrían generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas durante la noche y primeras horas del jueves.

Autoridades locales instan a prestar atención a los avisos meteorológicos actualizados y a seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos.