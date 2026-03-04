Publicidad
Estado del tiempo

Alerta por tormentas en 10 provincias para este miércoles 4 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este miércoles 4 de marzo una alerta amarilla por tormentas que afectará amplias zonas del norte y centro argentino, con probables lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

Hace 2 horas
Hay alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas (Ilustración)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas que abarca al menos 10 provincias del norte y centro de Argentina, entre ellas Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Luis. 

El aviso indica que durante la noche del miércoles 4 de marzo se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o severas, acompañadas de **lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían superarse de manera puntual. 

El SMN recomienda a la población evitar salir, proteger objetos sueltos, desconectar electrodomésticos y mantenerse alejados de puertas y ventanas, así como buscar refugio ante fenómenos de fuerte viento o actividad eléctrica intensa.

El fenómeno afectará especialmente las zonas interiores del país, y las condiciones inestables podrían generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas durante la noche y primeras horas del jueves. 

Autoridades locales instan a prestar atención a los avisos meteorológicos actualizados y a seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos.

