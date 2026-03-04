El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan presentó este miércoles formalmente ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) un pedido de convocatoria a audiencia pública en el marco del trámite de acceso a la capacidad de transporte solicitado para el proyecto minero Vicuña, correspondiente a Josemaría. La actuación se encuadra en lo dispuesto por la Resolución ENRE Nº 079/26 y tiene carácter procedimental, técnico y jurídico, con el objetivo de resguardar el sistema eléctrico provincial ante la incorporación de nuevas demandas de gran escala.

La iniciativa busca garantizar que la integración de emprendimientos industriales de magnitud se realice bajo una planificación técnica rigurosa que no comprometa la calidad ni la seguridad del servicio eléctrico actual, ni el crecimiento proyectado para la provincia. Desde el organismo provincial en cuestión se considera indispensable que cualquier asignación de capacidad de transporte existente contemple estudios específicos y la intervención formal de la jurisdicción local, a fin de evitar impactos negativos sobre la red.

San Juan lleva adelante un Plan de Infraestructura Eléctrica orientado a fortalecer la matriz energética y acompañar el desarrollo productivo, incluyendo el minero y el de energías renovables. En ese marco, se ejecutaron obras estratégicas como líneas y estaciones transformadoras de extra alta tensión que ampliaron significativamente la capacidad del sistema. Estas inversiones fueron concebidas dentro de una planificación integral destinada a sostener el crecimiento provincial con previsibilidad y seguridad operativa.

El requerimiento elevado al organismo nacional plantea que el acceso pretendido por Vicuña Argentina S.A. sea tratado mediante audiencia pública, como instancia participativa prevista en la normativa vigente. Este procedimiento permitiría la intervención de todos los actores con interés legítimo y la evaluación técnica exhaustiva de los eventuales efectos sobre la red provincial, promoviendo transparencia y equilibrio en la toma de decisiones.

Asimismo, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad solicitó que cualquier utilización o ampliación de infraestructura construida en el ámbito provincial contemple la suscripción de acuerdos conforme a las leyes vigentes, de modo de resarcir de manera equitativa los derechos derivados de las obras ya ejecutadas. El planteo apunta a resguardar las inversiones realizadas y a encuadrar jurídicamente los nuevos requerimientos dentro de un esquema de responsabilidades claramente definido.

El organismo también remarcó que ninguna alternativa operativa vinculada a proyectos privados debe traducirse en incrementos en las facturas de los usuarios residenciales, comerciales o industriales de San Juan. La solicitud de audiencia pública se presenta así como un requisito sustantivo para proteger el interés público y asegurar que el desarrollo económico de la provincia se concrete de manera sostenible, segura y equitativa para toda la comunidad.