La localidad de Abra Pampa en Jujuy permanece conmocionada tras el asesinato de Alejandro Tolaba, un joven de 20 años e integrante del Ejército Argentino, quien fue apuñalado mortalmente a la salida de un boliche la madrugada del lunes durante los festejos del Carnaval de Flores. El principal sospechoso fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón y trasladado a la Argentina para quedar a disposición de la justicia.

El ataque se produjo cuando Tolaba y su hermano Nahuel, de 17 años, salían junto a otros familiares de un local bailable ubicado en el predio de la Feria El Huancar. Según relatos de la madre de la víctima, un grupo de personas los sorprendió por la espalda y los atacó sin motivo aparente, dejando a Alejandro gravemente herido, mientras su hermano también recibió varias puñaladas.

Publicidad

Tras ser atendido, Nahuel fue trasladado de urgencia a San Salvador de Jujuy, donde permanece internado, estable y fuera de peligro pero con secuelas físicas y emocionales, según indicaron fuentes médicas y familiares.

La investigación avanzó rápidamente y el principal sospechoso, Ricardo Robinson Dionisio, de 30 años, fue localizado y detenido en Villazón, Bolivia. Fue imputado por homicidio simple y tentativa de homicidio y quedó bajo la custodia de la justicia argentina tras su traslado.

Publicidad

Los familiares de Alejandro reclaman justicia y penas ejemplares. Su madre lamentó que “solo quisieron hacer daño” y exigió que el imputado “se pudra en la cárcel”, mientras la comunidad de Abra Pampa se une al pedido y expresa su dolor por un crimen que ha sacudido a toda la región.

El hecho reaviva la preocupación por la violencia en salidas nocturnas y eventos multitudinarios, generando debates sobre seguridad en espacios públicos y el acompañamiento a jóvenes que participan de celebraciones tradicionales como el carnaval.