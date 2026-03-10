El sector panadero argentino atraviesa un escenario crítico durante 2026, con una fuerte caída del consumo y costos de producción en aumento. Dirigentes del rubro advierten que las ventas de insumos para panadería registraron una caída del 45% en los primeros meses del año en comparación con el mismo período de 2025.

La advertencia fue realizada por representantes del sector, quienes aseguran que la situación responde principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de la población, lo que impacta directamente en los productos de consumo cotidiano que se venden en los barrios. “Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo en las panaderías”, señalaron desde el rubro.

Publicidad

A este escenario se suma el aumento constante en los costos de producción, que incluye insumos, tarifas de servicios y combustibles. Estos incrementos complican cada vez más la rentabilidad de los comercios y ponen en riesgo la continuidad de muchos establecimientos.

Desde el sector advierten que, si no se revierte la tendencia, 2026 podría marcar un récord de cierres de panaderías y una mayor pérdida de puestos de trabajo en la actividad. La preocupación crece especialmente entre los pequeños comercios de barrio, que dependen del consumo diario de sus clientes.

Publicidad

Además, los panaderos anticipan que en los próximos meses podrían registrarse nuevos aumentos en el precio del pan y otros panificados, en línea con la inflación y el encarecimiento de los insumos. Frente a este panorama, el sector reclama medidas que permitan aliviar los costos y reactivar el consumo.