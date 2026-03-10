Luciano Castro tras su internación: "Pedí ayuda, estuve muy deprimido"

Luciano Castro brindó sus primeras declaraciones públicas tras haber recibido el alta médica de una clínica de rehabilitación donde permaneció internado voluntariamente durante 18 días.

El actor, que abandonó la institución el pasado 2 de marzo, decidió romper el silencio en el programa A La Tarde de América TV para explicar su situación anímica tras su separación de Griselda Siciliani, la alta exposición mediática y la viralización de audios privados.

Castro fue tajante al reconocer su estado emocional: "Pedí ayuda y me interné, estuve muy deprimido". Durante su estancia en el centro médico, donde ingresó a mediados de febrero, encontró un entorno de apoyo que resultó fundamental, relatando que “sí, estuve internado. En ese lugar me ayudaron los profesionales y también mis compañeros, que me brindaron mucha contención”.

En comunicaciones previas enviadas a Moria Casán, el artista ya había manifestado que su intención era "sanar" tras verse sobrepasado por la situación personal que atravesaba.

Actualmente, el actor continúa con un esquema de recuperación ambulatoria que incluye un tratamiento terapéutico estricto y seguimiento profesional constante. Sobre su principal motivación para este proceso, confesó: “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”, sentimiento que reforzó al expresar nuevamente: "Estoy sanando para mis hijos".

Respecto a la dificultad del camino emprendido, Castro añadió: “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Es lo más importante”. Finalmente, antes de retirarse en su vehículo para seguir con sus labores y definir proyectos como la obra teatral El tiempo puede esperar, sentenció: “No tengo nada más para decir”.