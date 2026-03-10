Huracán anunció que acudirá a la Justicia para garantizar que el partido ante River, correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura, pueda disputarse con público en el estadio Tomás Adolfo Ducó. La dirigencia del club emitió un comunicado en el que fijó una postura firme frente a la posibilidad de que el encuentro se juegue a puertas cerradas.

El conflicto surgió tras el derrumbe de una estructura en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado a pocos metros del estadio en el barrio porteño de Parque Patricios. A raíz de ese hecho, autoridades de seguridad de la Ciudad evaluaron restringir la presencia de hinchas en el partido previsto para el jueves a las 21.30.

Desde Huracán aseguraron que “jugar sin público no es una opción” y remarcaron que una decisión de ese tipo debe estar respaldada por informes técnicos que justifiquen la medida. Según el club, hasta el momento no se presentó documentación que avale la restricción.

En el mismo comunicado, la institución señaló que las medidas que se intentan imponer “no cuentan con fundamentos técnicos ni jurídicos”, por lo que iniciarán acciones legales para defender el derecho del club y de sus socios a disputar el partido con hinchas en su estadio.

El encuentro entre Huracán y River, que se jugaría en el Ducó (un estadio con capacidad para más de 48 mil espectadores), se mantiene por ahora rodeado de incertidumbre mientras se aguarda una resolución oficial sobre la seguridad del evento.