Un grupo de policías y familiares se manifestó frente a la Casa de Gobierno de Jujuy para exigir una recomposición salarial y mejores condiciones laborales. La protesta se inició en la plaza Belgrano de la capital provincial y reunió a efectivos activos, retirados y allegados a los agentes.

El reclamo se vincula con el desacuerdo frente a la última propuesta oficial del gobierno provincial. Los manifestantes sostienen que el incremento anunciado no responde a sus demandas y reclaman un aumento salarial del 50%, con una mejora en el sueldo básico y en otros adicionales.

Publicidad

La situación se tensó con el paso de las horas cuando un grupo de personas encapuchadas comenzó a arrojar pirotecnia contra el edificio gubernamental, lo que motivó el despliegue de un cordón policial y la presencia de personal de Infantería para resguardar la sede del Ejecutivo.

Durante los incidentes también se registró un intento de derribar una de las rejas del perímetro de seguridad, lo que incrementó la tensión en la zona. A pesar de los momentos de conflicto, no se informaron enfrentamientos directos de gran magnitud ni víctimas.

Publicidad

El conflicto se profundizó luego de que trascendiera que algunos sectores de la fuerza habrían recibido aumentos diferenciados de hasta el 70%, especialmente en rangos superiores o unidades especiales, lo que generó malestar entre los efectivos de menor jerarquía.

Ante el reclamo, el secretario de Seguridad provincial anunció que esas resoluciones quedarían sin efecto y convocó a los representantes policiales a presentar un nuevo petitorio formal para continuar con las negociaciones salariales con el gobierno provincial.