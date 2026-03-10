Las transferencias de dinero entre cuentas propias no tienen un límite estricto para realizarse, pero sí existen montos a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos a ARCA. El objetivo es que el organismo fiscal pueda controlar las operaciones financieras y verificar el origen de los fondos.

Durante marzo de 2026, el régimen informativo establece que las entidades financieras deben reportar las operaciones cuando los movimientos mensuales de una persona física alcancen o superen los $50.000.000. En el caso de las personas jurídicas, el límite es más bajo y se ubica en $30.000.000.

Además de las transferencias, el control también incluye el saldo final mensual de las cuentas. Si al último día hábil del mes el dinero depositado supera esos valores, la entidad financiera también deberá informar los datos al organismo recaudador.

En esos casos, los bancos y billeteras virtuales deben presentar información detallada, como tipo y número de cuenta, CBU o CVU, identificación de los titulares y el total de ingresos y egresos registrados durante el período.

El control también se aplica a operaciones realizadas en moneda extranjera o criptomonedas. Para evaluar si superan el límite, esos montos se convierten a pesos utilizando la cotización tipo comprador del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes.

Aunque las transferencias entre cuentas del mismo titular suelen ser habituales, los especialistas recomiendan poder justificar siempre el origen del dinero y responder a cualquier requerimiento del banco o de la billetera virtual. Si la documentación no se presenta, la operación podría derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera.