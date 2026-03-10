Sociedad > Cocina
Timbal de cerdo con arroz y miel: receta rápida y gourmet
POR REDACCIÓN
Las recetas gourmet suelen asociarse con preparaciones complejas o ingredientes difíciles de conseguir. Sin embargo, existe una opción que combina cerdo, arroz y miel y permite lograr un plato sofisticado en apenas 20 minutos, ideal para resolver una comida rápida sin resignar sabor ni presentación.
La propuesta consiste en un timbal de arroz con lomo de cerdo caramelizado, una preparación que se caracteriza por su sabor agridulce y por su forma de servir en capas, con el arroz como base y la carne por encima, formando una especie de torre.
Para preparar este plato para dos personas se necesitan 300 gramos de lomo de cerdo, 50 gramos de miel, 75 mililitros de salsa de soja, arroz, cebollino y aceite de oliva. La combinación de miel y salsa de soja le da a la carne un tono oscuro y un sabor equilibrado entre dulce y salado.
El primer paso es cortar el lomo en tiras y dorarlo en una sartén con aceite de oliva. Una vez sellada la carne, se agrega la miel y se mezcla hasta que se caramelice. Luego se incorpora la salsa de soja y se cocina durante un par de minutos más para intensificar el sabor.
En paralelo, se prepara el arroz (puede utilizarse incluso arroz precocido para acelerar el proceso) y se mezcla con cebollino picado. Finalmente se arma el timbal colocando el arroz en forma de cilindro en el plato y el cerdo caramelizado por encima, dejando que la salsa caiga sobre la base.
El resultado es un plato rápido, con estética de alta cocina y un sabor intenso que demuestra que la cocina gourmet también puede resolverse con pocos ingredientes y en poco tiempo.