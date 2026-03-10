La respuesta de los sanjuaninos a la campaña nacional de vacunación antigripal ha superado todas las expectativas iniciales. Apenas una semana después del lanzamiento oficial, ocurrido el pasado 2 de marzo, los centros sanitarios de la provincia ya registraron la aplicación de aproximadamente 11.000 dosis, marcando un ritmo superior al del año anterior.

Desde el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud detallaron que, del total de inmunizados, cerca de 6.500 son mujeres y unas 4.500 son hombres. Esta tendencia refleja un marcado interés de la población por anticiparse a los meses de mayor circulación viral y prevenir complicaciones graves.

Los grupos que pican en punta

Como sucede históricamente, los primeros en acudir a los vacunatorios han sido el personal de salud y de seguridad, quienes por su rol estratégico y exposición constante son prioridad en el cronograma. No obstante, la campaña sigue abierta y con fuerte demanda para el resto de los grupos contemplados en el calendario nacional:

Embarazadas y puérperas (hasta 10 días después del parto).

Niños de 6 a 24 meses.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con orden médica).

Adultos mayores de 65 años.

Un arranque que supera al 2025

El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, expresó su satisfacción por el despliegue territorial y la concurrencia. “La primera semana de vacunación de este año superó en números a la del 2025”, destacó el funcionario, quien interpretó este dato como un indicador de mayor conciencia social sobre la importancia de la prevención.

Es importante recordar que la vacuna es gratuita y obligatoria para los grupos mencionados, ya que las dosis son suministradas directamente por el Gobierno nacional como parte de la política sanitaria federal.