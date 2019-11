Alfonsín dijo que no recibió ofrecimientos por parte de Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dirigente de la UCR Ricardo Alfonsín aseguró hoy que "no ha habido ofrecimientos" de cargos por parte del presidente electo Alberto Fernández, y sostuvo que en Cambiemos están discutiendo "el liderazgo de la oposición en lugar de discutir el sistema de ideas”, a la vez que se preguntó "por qué el radicalismo acompañó políticas que nada tienen que ver con aquellas que forman parte" de su "ideario”.



"No ha habido ofrecimientos de Alberto. No me parece bien hablar de eso sin que hayan existido ofrecimientos", afirmó Alfonsín al ser consultado sobre si el presidente electo, con quien dijo se reunió antes de que sea candidato por el Frente de Todos, le había ofrecido algún cargo en el futuro gobierno.



En diálogo con El Destape Radio, el dirigente de la UCR planteó que “en Cambiemos están discutiendo el liderazgo de la oposición en lugar de discutir el sistema de ideas” y destacó que apoyará "todo lo que tenga que apoyar".



"Soy radical por el sistema de ideas que representa la UCR, que fue abandonado durante los últimos 4 años y si esas ideas las aplica un partido que no es el mio, las voy a apoyar”, dijo.



"Si tengo que diferenciarme de mi partido lo voy a hacer. Mis cuestionamientos, planteados con buena fe, no comenzaron cuando se empezaron a presentar los problemas", aseveró el dirigente de la UCR.



Asimismo, Alfonsín consideró que “el radicalismo está más cerca del peronismo en muchas cuestiones que del PRO” y aseguró que estará “más cerca de quien defienda las ideas de la UCR".



Consultado sobre si se consideraba más alineado con la posición del actual presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo y titular del interbloque de Cambiemos, el cordobés Mario Negri, o con la del presidente del partido y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, más crítico de las políticas del gobierno nacional, Alfonsín dijo no saber "si ambos sectores se diferencian", y agregó: "No escuché a ninguno de ellos criticar lo que pasó en estos años”.



Respecto al resultado de las elecciones, en las que el Frente de Todos triunfó con el 48 por ciento de los votos frente a Juntos por el Cambio, que obtuvo el 40 por ciento, Alfonsín sostuvo que “pareciera que las elecciones se perdieron por el liderazgo de algún dirigente", cuando en realidad "se perdieron por las políticas económicas que terminaron empeorando la situación”.



Finalmente, Ricardo Alfonsín se preguntó "¿por qué el radicalismo acompañó políticas que nada tienen que ver con aquellas que forman parte de nuestro ideario?” y concluyó: "La UCR tiene que entender que con la asunción del nuevo gobierno tiene que comprender que hay que acompañar”.