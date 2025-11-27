Las inferiores del Club Atlético Alianza emprendieron viaje hacia la provincia de San Luis para disputar una nueva edición del Torneo Regional de Futsal, uno de los certámenes más importantes del calendario formativo. Las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, acompañadas por su cuerpo técnico, llegaron cargadas de ilusión en lo que será una experiencia clave para el desarrollo de los futuros talentos del Lechuzo.

La delegación se sumará a una amplia grilla de partidos que se concentrarán en el CARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo), donde se medirán con instituciones de diferentes provincias y regiones. El certamen se extenderá desde este jueves hasta el sábado, con jornadas cargadas de encuentros desde la mañana hasta la noche.

Desde este jueves los equipos afrontarán la fase de grupos, con partidos que no sólo pondrán a prueba el nivel competitivo, sino también la resistencia física, el trabajo colectivo y la concentración en un torneo que exige rendimiento continuo.

El programa incluye cruces con equipos como Los Amigos, La Máquina, El Fortín, San Ignacio, Los Bosteros y Vikingas, entre otros. Cada categoría tendrá no sólo sus encuentros de grupo, sino también duelos interzonales, que suelen ser determinantes para definir clasificaciones.

En Sub 13, Alianza tendrá acción este jueves a las 18 ante San Ignacio y volverá a presentarse el viernes a las 9 frente a El Fortín. En Sub 15, el debut será también ante Los Amigos a las 11:00, mientras que la Sub 17 entrará en escena a las 17:00 enfrentando a San Ignacio. El sábado estarán las definiciones, con partidos decisivos en las tres categorías.

El “entre suela y sierras”, como se conoce al Torneo Juvenil de Futsal por su particular marco geográfico, representa para los jugadores una oportunidad de medirse con otras escuelas deportivas y vivir una competencia distinta a la habitual en San Juan. Para el club, además, es una instancia fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, el desarrollo técnico y el trabajo en equipo.