La cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continuó este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde se discute la pena que recibirán César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados junto a colaboradores. La jornada avanzó con tensiones y rechazos a los planteos defensivos.

La jueza Dolly Fernández desestimó los pedidos de junta médica solicitados por la defensa, que busca dejar asentados antecedentes de salud para futuros pedidos de prisión domiciliaria. El miércoles, durante la primera audiencia, los abogados ya habían intentado anular el veredicto del jurado popular alegando presiones externas y falencias en la deliberación.

El fiscal Martín Bogado rechazó los planteos y advirtió que algunas afirmaciones de la defensa eran “sumamente graves”, ya que daban a entender conocimiento sobre la ubicación de los jurados durante el juicio. Las querellas también se opusieron, señalando que esas objeciones no fueron realizadas en el momento procesal correspondiente.

Mientras tanto, la defensa de César Sena insistió en una junta médica para evaluar su estado mental, y los representantes de sus padres intentaron incorporar estudios clínicos no admitidos. La fiscalía recordó que la cesura solo define la pena y no es el ámbito para discutir inimputabilidad o regímenes de detención.

Si este jueves no se llega a una resolución, la sala está habilitada para continuar el viernes. La jueza Fernández deberá decidir qué pruebas incorpora antes de fijar las condenas definitivas.