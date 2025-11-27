El gravísimo problema de salud que enfrenta Elton John: "Es angustiante"

El legendario Sir Elton John, a sus 78 años, atraviesa una de las etapas más "desafiantes" y "devastadoras" de su existencia. El drama que afronta el intérprete de Rocket Man es una significativa pérdida de visión.

Esta grave crisis de salud comenzó en el verano de 2024, cuando contrajo una severa infección ocular mientras vacacionaba en Francia. Las consecuencias de esa infección fueron severas: el artista se quedó sin la visión en su ojo derecho, y su ojo izquierdo "no está tan bien," lo que resulta en una visión limitada. Según confesó el artista, los últimos 15 meses han sido un verdadero reto. "No he podido ver nada, mirar nada, leer nada", reveló.

El impacto de este padecimiento ha ido más allá de lo físico, golpeando duramente su rol de padre de Zachary Jackson Levon Furnish, de 14 años, y Elijah Joseph Daniel Furnish-John, de 12 años. Elton John expresó su angustia en una entrevista con el periódico británico The Times: "No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugando rugby y fútbol, y ha sido un momento muy estresante porque estoy acostumbrado a asimilarlo todo. Es angustioso".

Pese al evidente dolor, el músico se mantiene con un espíritu "estoico" y optimista. Él reconoce: "Uno se emociona, pero tiene que acostumbrarse porque soy afortunado por la vida que tengo". Además, agrega con convicción que "He tenido la vida más increíble, y hay esperanza".

En medio de este difícil trance, Elton John encontró un pilar fundamental en su familia, incluyendo a su esposo, el cineasta David Furnish. Ambos exploraron tratamientos, y Furnish confirmó que se lograron "algunas mejoras en su ojo izquierdo" gracias a las terapias.

Aunque la retina del ojo derecho está dañada, y los médicos lo consideran un "área de la ciencia emergente", Elton John ve la situación con una esperanza inquebrantable, incluso comparando el desafío con sus años de activismo contra el SIDA. El músico enfatizó la necesidad de perseverancia: "Tengo que ser paciente para que algún día la ciencia me ayude con esto... No hay que renunciar a la esperanza, hay que ser estoico, hay que ser fuerte y siempre hay que intentar derribar la puerta para intentar mejorar las cosas".

A pesar de las dificultades físicas, el cantante sigue activo en la música y se siente profundamente agradecido por su entorno: "En general, tengo una familia maravillosa; tengo dos hijos estupendos; lo tengo a él [Furnish]". Su espíritu, sin duda, sigue "todavía en pie".