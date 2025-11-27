Los cruces de los cuartos de final del Torneo Clausura quedaron plenamente definidos este miércoles, tras completarse una serie de octavos que ofreció partidos intensos, eliminaciones polémicas y victorias decisivas. Boca, Argentinos Juniors, Tigre, Racing, Estudiantes, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia La Plata y Barracas Central son los equipos que siguen en carrera por el título y ya conocen su fecha y hora de presentación en la próxima instancia.

La Liga Profesional confirmó que los partidos se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, con localía para los equipos mejor posicionados en la fase regular. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, habrá alargue de 30 minutos y, si persiste la paridad, definición por penales.

Los octavos dejaron actuaciones sólidas como la de Argentinos, que superó 2-0 a Vélez, y la de Boca, que venció 2-0 a Talleres. Hubo también polémica en la eliminación de San Lorenzo a manos de Central Córdoba, que ganó 2-1 en el Nuevo Gasómetro. Estudiantes dio la sorpresa al dejar afuera a Rosario Central, mientras que Barracas avanzó con un agónico 1-0 en el alargue ante Riestra.

Racing protagonizó uno de los duelos más emotivos al derrotar 3-2 a River en Avellaneda, mientras que Gimnasia cerró la jornada con un 2-1 ante Unión. En el cierre del cuadro, Tigre dio el golpe: tras el pasillo de campeón a Lanús, lo eliminó como visitante por 1-0, completando la nómina de clasificados.

La agenda de cuartos comenzará el sábado a las 21.30, cuando Central Córdoba reciba a Estudiantes en Santiago del Estero. El domingo, a las 18.30, Boca enfrentará en La Bombonera a Argentinos Juniors. El lunes abrirá la jornada Barracas Central contra Gimnasia desde las 17.00, y cerrará a las 21.30 el cruce de alto voltaje entre Racing y Tigre.

Las llaves quedaron estructuradas con Boca–Argentinos y Tigre–Racing en la parte alta, mientras que en la baja se medirán Estudiantes–Central Córdoba y Gimnasia–Barracas Central, en una recta final que promete tensión, sorpresas y definición ajustada.