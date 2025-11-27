Martín Bossi confesó cuántos millones le debe Marcelo Tinelli

Martín Bossi fue una de las figuras más requeridas en el lanzamiento oficial de la temporada teatral 2026 de Mar del Plata. El comediante, quien sigue cosechando éxitos con la obra La Cena de los Tontos, abordó varios temas durante una entrevista con la periodista Carla Bunny del streaming No tan Pronto, incluyendo su visión sobre el humor, los medios, las redes sociales y su vínculo con Marcelo Tinelli.

Bossi confirmó que continuará al frente de su exitosa comedia en el Teatro Neptuno, a partir del 26 de diciembre. Fiel a su estilo, afirmó: “Si la gente quiere y no se aviva, estoy para esperarlos”. Para el actor, el humor debe ser inclusivo y no debe distinguir ideologías ni banderas: “Yo hago reír a todos. En política, en fútbol, pienses como pienses. Eso es verdadera inclusión”.

Publicidad

La obra La Cena de los Tontos ya superó las 155.000 entradas vendidas, consagrándose como la comedia más exitosa del año. Al respecto, Bossi bromeó: “Pensaba que podía tener 155.000 likes, pero no 155.000 personas en el teatro”.

Consultado sobre sus expectativas para esta nueva temporada, Bossi se mostró despojado de ambiciones materiales: “Estoy en un momento de mi vida en el que lo único que espero es ser feliz. Los que nos elijan, yo les haré pasar un momento inolvidable”.

Publicidad

Al hablar de Marcelo Tinelli y la crisis que atraviesa, Bossi fue enfático al mostrarle su apoyo. Reveló que mantiene contacto y lo llamó para manifestarle su incondicionalidad: “Le dije: ‘Flaco, cuando quieras tomar un café, acá estoy’. Me agradeció. Siempre estuvo todo bien entre nosotros”. Bossi sentenció: “Lo quiero mucho. Nunca criticaría en público a alguien que me dio trabajo”.

Aclaró categóricamente que Tinelli nunca le debió dinero: “Al contrario, puso mucha plata en su bolsillo por un proyecto que todavía no salió. Eso también habla de su generosidad”. Sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, dejó la puerta abierta: “Trabajaría con él en cualquier momento de mi vida. Pero hoy, si vuelvo a la tele, quiero un proyecto propio”.