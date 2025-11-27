Metieron preso al ex abogado de Wanda Nara: qué pasó

Este jueves 27 de noviembre, una operación policial a primera hora de la mañana culminó con la detención del abogado Nicolás Payarola en su residencia ubicada en el Barrio El Golf de Nordelta. La noticia fue divulgada por Carlos Salerno en el programa "Desayuno Americano".

Payarola, conocido por haber representado legalmente a figuras como Wanda Nara y L-Gante, fue apresado a raíz de una denuncia interpuesta por el jugador de fútbol Gonzalo Montiel. La acusación que pesa sobre el letrado es por el delito de defraudación por administración infiel, un cargo que implica un perjuicio al patrimonio del futbolista de River Plate por una suma cercana a los 700 mil dólares.

La relación profesional entre Nicolás Payarola y Gonzalo Montiel se originó a partir de una denuncia de presunto abuso que se había presentado contra el jugador en 2019. El trabajo de defensa en esa instancia fue exitoso y breve, ya que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas, el juez y la fiscalía a cargo de la causa determinaron la inexistencia de elementos que respaldaran las afirmaciones de la denunciante, lo que resultó en el sobreseimiento de Montiel.

Aprovechando la confianza que se había generado con el jugador y su familia, el abogado propuso utilizar el dinero que Montiel había obtenido como premio por la Copa del Mundo de Qatar 2022, junto con otros ahorros, con fines de inversión. Para este propósito, se constituyó una sociedad denominada M&A Desarrollos Inmobiliarios. Es a esta sociedad a la que se realizaron diversas entregas de dinero en efectivo y transferencias bancarias.

La acusación formal establece que, una vez ganada la confianza de Montiel y su familia, el abogado habría abusado de esta, sustraído documentación y articulado falsas promesas. Se indica que Payarola utilizó el dinero transferido y entregado en su propio beneficio.

La investigación abierta tras la denuncia llevó a que, en octubre de este mismo año, el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, dictara el procesamiento de Payarola. Además del procesamiento, se ordenó un embargo que superaba los 700 millones de pesos. En el mismo mes de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de primera instancia y ratificó el embargo millonario, lo cual ahora desencadena esta detención.