All Boys contó con el regreso del delantero Céliz en partido amistoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

All Boys contó este mediodía con el retorno del atacante Milton Céliz en el amistoso que disputó y superó con holgura por 7-0 a un combinado de jugadores libres, en la previa a la reanudación del torneo de la Primera Nacional de fútbol.



El delantero, de 27 años, actuó durante el primer tiempo jugado hoy en el estadio Islas Malvinas de Floresta.



Céliz, ex Arsenal y Gimnasia de Jujuy, integró el elenco albo que alcanzó el ascenso desde la B Metropolitana en junio de 2019, tras derrotar en la final del Reducido a San Telmo (3-1 y 1-2). El jugador procede San Luis Quillota, de la segunda división del fútbol chileno.



El equipo dirigido por José ‘Pepe’ Romero se impuso con comodidad con los goles marcados por Facundo Parra (de penal), Brian Sarmiento, Ariel Lucero (2), Facundo González, Oscar Sapienza (delantero colombiano a prueba) y Lucas Nicchiarelli.



La formación en los primeros 40 minutos comprendió a Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Melillán y Gonzalo García; Mirko Ladrón de Guevara (Darío Stefanatto) y Nicolás Igartúa; Alan Espeche y Sarmiento; Céliz y Parra.



En la segunda parte, el conjunto albo alistó a Nahuel Losada; Agustín Suárez, Isaac Monti, Sebastián Martínez y Lautaro Lusnig; Stefanatto y Sebastián Navarro; Marco Iacobellis (Lautaro Guzmán), Lucero (Sapienza) y Facundo González; Nicchiarelli.



En las próximas horas, la entidad de Floresta podría sumar la tercera y última incorporación con la llegada del zaguero central Matías Contreras, de último tránsito en Los Andes.



All Boys, que reanudará oficialmente la competencia enfrentándose a Chacarita Juniors en febrero próximo, jugará este sábado un nuevo cotejo de preparación. Será ante Platense, desde las 9.00, también en Floresta.