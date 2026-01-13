Personal de la Policía de San Juan realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en Villa Alonso, en el departamento Chimbas. Todo se inició por una investigación por un hecho de lesiones graves pero los efectivos encontraron plantas de marihuana.

Fuentes policiales destacaron que el procedimiento fue desarrollado por efectivos de la División UFI Genérica y arrojó resultados positivos. Esto se debe a que durante la requisa se hallaron 51 plantas de marihuana en el interior de la vivienda. Ante esta situación, intervino personal del Departamento Drogas Ilegales, que procedió al secuestro de la totalidad de las plantas encontradas.

Como resultado del operativo, un hombre identificado como Ferreyra, de 46 años, quedó vinculado a la causa. Fue puesto a disposición de la Justicia Federal de turno, por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.