"No habrá cimbronazos”, aseguró el presidente de YPF, Horacio Marín, cuando el precio del petróleo empezó a escalar por la guerra del Golfo Pérsico. El mensaje del Gobierno intentó llevar calma y negar que la suba internacional del crudo se tradujera en un nuevo salto en los combustibles y, por esa vía, en más presión inflacionaria. Pero el escenario global avanzó en otra dirección y la realidad del conflicto bélica da señales de lo contrario.

Hasta las últimas horas, el barril aumentó hasta un 13 % en pocos días y el barril Brent superó los 85 dólares. Ante este panorama, el presidente Donald Trump admitió que: “Habrá aumento de precio de combustibles inevitablemente”.

Cuando el petróleo sube en un contexto de guerra, el traslado a precios es lo que normalmente se descuenta.

Durante la jornada del martes, el aumento del crudo generó una alerta global. Las bolsas cayeron, subieron los rendimientos de los bonos y volvió la preocupación por la inflación.

El Brent, que es la referencia para el mercado argentino, superó los 80 dólares. En el mercado internacional incluso se analiza un escenario más tenso. Si la escalada afecta el Estrecho de Ormuz el efecto del bloqueo comercial, por donde pasa una parte importante del petróleo mundial, el barril podría acercarse a los 100 dólares y pronósticos más alarmantes, los 200 dólares.

Ese riesgo es el que explica la volatilidad financiera y las advertencias sobre el costo de la energía en los próximos meses.

¿Qué puede pasar en Argentina?

Para Argentina, el movimiento no es neutro. Aunque el país produce petróleo, los precios de los combustibles suelen ajustarse en función del valor internacional. Cuando el barril sube afuera, la presión tarde o temprano aparece en el mercado interno.

Además, en marzo rige una actualización de impuestos del 1,1% sobre los combustibles, lo que suma otro factor a tener en cuenta.

Por otro lado, el petróleo más caro puede mejorar los ingresos por exportaciones energéticas. Sin embargo, ese efecto convive con un riesgo más directo y sensible para la economía cotidiana como lo es el posible aumento de la inflación si la suba internacional termina trasladándose a los combustibles y, desde allí, a otros precios.

Así, mientras el Gobierno intentó transmitir que no habría sobresaltos en el surtidor, el contexto internacional y las señales que llegan desde las principales economías apuntan a un escenario más complejo. El precio del crudo ya se movió. La discusión ahora es cuánto de ese movimiento llegará al bolsillo.