La causa que investiga la estafa de la criptomoneda $LIBRA dio un nuevo giro tras la aparición de borradores de un presunto “acuerdo confidencial” entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, hallados en los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, uno de los principales imputados en el expediente judicial.

Especialistas informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) detectaron varias copias preliminares de ese supuesto pacto, fechadas el 30 de enero de 2025, es decir 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que terminó siendo investigada por fraude.

Los documentos fueron extraídos de los celulares y otros aparatos secuestrados al empresario Novelli, quien actuó como nexo central entre Milei, Davis y otros involucrados en la operatoria, según el informe técnico judicial. En las conversaciones analizadas por los peritos también figuran comunicaciones entre Novelli y la hermana del presidente, Karina Milei, y con otros operadores del caso.

La fecha del presunto acuerdo coincide con una reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con Davis, días antes de que el token fuera presentado públicamente, y con registros de transferencias millonarias hacia cuentas vinculadas a Novelli y otros implicados, que fueron incorporados al expediente judicial por el fiscal federal Eduardo Taiano.

Ante el hallazgo de estos borradores, el fiscal Taiano solicitó formalmente a la Secretaría General de la Presidencia (a cargo de Karina Milei) que informe si existe oficialmente ese acuerdo confidencial o copias del mismo, en el marco de avanzar con la investigación y determinar responsabilidades.

Hasta ahora, tanto Milei como sus colaboradores han negado públicamente la existencia de un convenio de este tipo relacionado con $LIBRA, aunque la aparición de estos borradores agrega una nueva arista a la causa que sigue bajo análisis judicial.

Organismos como el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) reclamaron avances en la investigación y plantearon incluso la posibilidad de convocar al presidente a declarar en calidad de imputado si se confirma la autenticidad de ese supuesto pacto, por tratarse de un elemento que podría configurar negociaciones incompatibles con la función pública.