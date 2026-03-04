Un motociclista huyó por los techos del barrio Salvador Norte luego de una persecución policial y dejó abandonado el rodado que conducía, el cual quedó secuestrado para establecer su procedencia.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 6ª, cuando efectivos que realizaban recorridas por calle Independencia y Lemos advirtieron a un hombre que circulaba en una motocicleta a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Publicidad

Según informaron fuentes policiales, al intentar entrevistarlo el conductor hizo caso omiso a la voz de alto y a las sirenas, emprendiendo la fuga hacia el barrio Salvador Norte. En medio de la persecución, el sujeto saltó del rodado en movimiento y escapó a través de los techos de las viviendas, perdiéndose de vista.

El rodado será sometido a pericias para establecer procedencia y propiedad.

La motocicleta, una Motomel Max 110cc color negra, dominio A0390TL, quedó tirada en el lugar y presentaba daños tras impactar contra la pared de un domicilio.

Publicidad

Por disposición del ayudante fiscal Jorge Salinas, quien fue notificado del hecho, el vehículo fue trasladado a la sede de la Comisaría 6ª y quedó en calidad de secuestro mientras se desarrollan actuaciones investigativas para determinar su procedencia y posible vinculación con algún ilícito.

Hasta el momento el conductor, no ha sido identificado.