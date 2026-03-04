Apple oficializó el lanzamiento de su nuevo smartphone iPhone 17e, un modelo diseñado para equilibrar rendimiento avanzado y precio competitivo dentro de la familia iPhone 17, junto con otras novedades de hardware presentadas por la compañía esta semana.

El iPhone 17e incorpora el chip A19, de última generación, que ofrece un salto de potencia y eficiencia sobre la anterior generación y permite un rendimiento notable en tareas cotidianas y funciones avanzadas.

Publicidad

Una de las mejoras clave es el almacenamiento base de 256 GB, el doble respecto a la versión anterior sin un aumento en el precio inicial, que se mantiene en USD 599 en Estados Unidos. Además habrá versiones con 512 GB en mercados seleccionados.

El diseño conserva una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas protegida por Ceramic Shield 2, más resistente a arañazos y reflejos, junto con una cámara principal Fusion de 48 MP que permite video en 4K Dolby Vision y mejores capturas en modo retrato.

Publicidad

Entre otras novedades técnicas, el iPhone 17e suma MagSafe con carga inalámbrica de hasta 15 W, compatibilidad con accesorios magnéticos, y un modem C1X más veloz y eficiente para conexiones móviles.

La preventa del equipo comenzará el 4 de marzo de 2026, y su disponibilidad en tiendas está prevista para el 11 de marzo, en más de 70 países, con opciones de color que incluyen negro, blanco y un tono rosa suave.

Publicidad

Este lanzamiento amplía la oferta de Apple en 2026 como una alternativa de alto rendimiento a un precio accesible, consolidando la línea “e” con prestaciones que antes se encontraban sólo en modelos más caros.