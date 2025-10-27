En la mañana de este lunes, se registraron una serie de allanamientos en distintas viviendas del departamento Chimbas en el marco de una investigación dirigida por la UFI Genérica.

Los operativos se iniciaron con el objetivo de secuestrar elementos de interés en una causa por el delito de amenazas agravadas. Los procedimientos policiales se desarrollaron en domicilios ubicados sobre calle Gobernador Izasa, abarcando específicamente los barrios Pateta, Los Toneles y Arenales.

Sin embargo, durante uno de los registros, el personal policial se encontró con un descubrimiento que desvió el foco de la investigación provincial a la federal. Los uniformados hallaron 1,305 kilos de marihuana, junto con elementos de alto peligro:

Un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”.

Un cartucho calibre 12 UAB.

Cartuchos calibre 9 milímetros.

Ante el hallazgo de la sustancia estupefaciente, se hizo presente en el lugar personal del Departamento Drogas Ilegales, que procedió al secuestro del material.

Producto de este giro en el procedimiento, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal. Una mujer, identificada como Anabela Beatriz Castillo, fue aprehendida, pero no por la causa original de amenazas que motivó el allanamiento. La detención de Castillo se produjo por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, pasando así de un delito provincial a uno de carácter federal.