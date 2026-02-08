El Super Bowl LX (60) se disputará este domingo 8 de febrero y volverá a paralizar a Estados Unidos y gran parte del mundo con una combinación de deporte y espectáculo musical. En esta edición 2026, el show de medio tiempo tendrá como figura central al cantante puertorriqueño Bad Bunny, mientras que la apertura musical estará a cargo de la banda Green Day.

El partido enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, que buscarán consagrarse campeones de la NFL. El encuentro comenzará a las 20.30 horas de Argentina, mientras que el espectáculo del entretiempo está previsto entre las 22 y las 22.30, dependiendo del desarrollo del juego.

Dónde ver el Super Bowl 2026

Tanto el partido como las presentaciones musicales se podrán ver en vivo a través de ESPN2, señal que transmitirá el evento completo para Argentina y la región.

El Super Bowl se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en pleno corazón del Silicon Valley. El estadio, casa de los San Francisco 49ers, será sede del evento por segunda vez en su historia, luego de haber albergado la edición de 2016.

Un show musical variado

El espectáculo musical promete ser uno de los más diversos de los últimos años. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, acompañado por Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones, en una propuesta que cruza pop, rock y R&B.

Además, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará “America the Beautiful” y Coco Jones estará a cargo de “Lift Every Voice and Sing” en la previa del partido, completando una noche de alto impacto musical y deportivo.