En el día de la fecha se realizaron varios allanamientos en el marco de una investigación por presuntas estafas y maniobras irregulares que mantiene en alerta a distintos sectores, en el que está involucrada la Municipalidad de Chimbas como damnificada. Las medidas se llevaron adelante en diferentes puntos del Gran San Juan y arrojaron resultados positivos, con el secuestro de vehículos que quedaron a disposición de la Justicia.

Según se conoció sobre el caso, el municipio entregó los vehículos al denunciado, de nombre Ángel Adrián Gil, para repararlos en su taller. Sin embargo, dichas movilidades aparecieron en otros talleres, por lo que fue acusado del uso indebido de los transportes.

Publicidad

El primer procedimiento se concretó en un domicilio ubicado sobre Lateral de Ruta 20 y Gorriti, en el departamento Santa Lucía. En ese lugar se procedió al secuestro de un camión Volkswagen, lo que representó el inicio de una jornada marcada por movimientos simultáneos y avances concretos dentro del expediente que se investiga.

Con el correr de las horas, el accionar judicial se trasladó a la Capital. En una vivienda situada sobre calle Mendoza, pasando Mariano Moreno, se realizó un nuevo allanamiento que también tuvo resultado positivo. Allí se secuestró un camión Iveco, lo que reforzó la línea investigativa que se viene desarrollando desde hace semanas y que apunta a esclarecer una serie de hechos bajo análisis.

Publicidad

El tercer procedimiento tuvo lugar en el departamento Rivadavia, en un domicilio ubicado sobre Paula A. de Sarmiento al 1900 sur. En ese sitio se logró el secuestro de un automóvil Chevrolet Ónix, completando así una serie de medidas que marcaron un punto clave dentro de la causa.

La investigación, que tiene como protagonista a Gil Angel Adrian y que involucra a la Municipalidad de Chimbas, continúa avanzando con distintas actuaciones judiciales. En ese marco, DIARIO HUARPE se comunicó con fuentes municipales, desde donde confirmaron la existencia de la denuncia que dio origen al expediente.

Publicidad

Desde el municipio señalaron que el accionar judicial seguirá su curso y que no habrá retrocesos en el proceso iniciado. Mientras tanto, la causa continúa abierta y no se descarta que en los próximos días se adopten nuevas medidas vinculadas al avance de la investigación.