José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, contrajo matrimonio con Marianela Mirra, exparticipante del reality Gran Hermano, en una ceremonia privada celebrada en su departamento de Puerto Madero, donde cumple una condena de 16 años de prisión domiciliaria.

La boda se realizó en un ambiente íntimo, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos, desmintiendo rumores sobre una posible suspensión del evento. La pareja, que lleva casi dos décadas junta, decidió dar "el sí" alrededor de las 18 horas en la residencia del exmandatario.

Publicidad

En las imágenes difundidas por medios de entretenimiento, se puede ver a Marianela Mirra luciendo un vestido de novia, mientras que Alperovich asistió con una camisa, manteniendo la sencillez en la celebración.

Marianela Mirra expresó al respecto: "No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más".

Publicidad

El matrimonio se llevó a cabo en el domicilio del exgobernador, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, donde cumple la pena impuesta por la Justicia tras ser declarado culpable en la causa iniciada por su sobrina.