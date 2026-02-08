Durante este fin de semana, el gobierno nacional realizó el acto militar de conmemoración del 213º aniversario del Combate en San Lorenzo, que había encabezado el General San Martín frente al ejército realista español, durante la Guerra de la Independencia.

El acto estuvo encabezado por el presidente Javier Milei, quien entregó el sable corvo de San Martín –que fue retirado del Museo Histórico Nacional por decreto- a oficiales del Regimiento de Granaderos a Caballo.

A pesar de todas las resistencias, las críticas y la oposición de historiadores, investigadores, museólogos y hasta de la propia familia heredera de Rosas (interpuso una cautelar y la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo lo rechazó) el símbolo nacional que legó San Martín a Juan Manuel de Rosas -como última voluntad fue encomendado para que esté en el MHN- quedó en custodia ahora por el cuerpo militar y quedará resguardado en el cuartel ubicado en Palermo, en Buenos Aires.

Durante el acto, el presidente definió que el sable es “el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina” y lo calificó como “una reliquia sagrada que recuerda que la libertad es inclaudicable”.

“Hoy estamos aquí para conmemorar el aniversario del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora. En este mismo campo, nuestros granaderos derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando y fueron victoriosos”, expresó el mandatario.

Además, en su discurso, indicó que “es una reliquia nacional que tiene incrustada en ella el alma de nuestra nación y que porta también el espíritu de la independencia y la certeza de que somos un país soberano”.

“Honrar a San Martín es lograr que nuestra nación se sienta verdaderamente libre y grande”, afirmó Milei, al señalar que se trata de “un compromiso histórico prioritario e inclaudicable”. En ese marco, sostuvo que el Estado nacional “devuelve al Regimiento de Granaderos el honor de custodiar el Sable Corvo”, saldando “una deuda histórica” con la institución creada por el propio Libertador.

Acompañaron al jefe de Estado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; la diputada nacional Romina Diez; y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

Durante el evento se realizó una reconstrucción histórica del Combate de San Lorenzo, con tropas uniformadas de época y formaciones que reprodujeron las maniobras originales. En ese marco, se concretó la entrega formal del Sable Corvo al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos.

El acto incluyó un desfile de los Granaderos a Caballo, acompañado por interpretaciones de la Fanfarria Alto Perú, con formaciones de tropas, unidades montadas y la participación de agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias. La ceremonia culminó con el traspaso oficial del sable, que pasó del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde quedará bajo custodia.