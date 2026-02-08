La zona central de la Plaza del Bicentenario fue el punto de contacto para numerosos jóvenes y niños que buscaban visibilizar su cultura de origen, sus tradiciones, sus danzas, sus atuendos y su modo de percibir el mundo.

Como la colectividad boliviana en San Juan, participará del XV Encuentro Mundial de la Organización de Defensa del Folklore Boliviano (Obdefo), los residentes locales se unieron a una movilización simultánea en 99 ciudades del mundo, para reclamar por “apropiación cultural” que está haciendo el Estado de Perú que “va en contra” de su identidad.

Pero en vez de ser una manifestación de protesta convencional, las agrupaciones lo hicieron con coreografías de danza, mostrando sus trajes y ritmos frente a la fuente de la plaza. Junto a los Centralistas, estuvieron presentes Caporales Centralistas, KPSJ, Ballet San Juan, Los Rukus, Caporales San Simón Oruro Filial San Juan y San Simón de San Juan.

Todo este despliegue artístico fue en reclamo contra la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, Perú, que se celebra por estos mismos días. Con banderas tricolor los jóvenes caporales celebraron sus costumbres para que sean reconocidas y no imitadas. También, que su identidad cultural no sea robada o apropiada.