Publicidad
Publicidad

Policiales > Villa Lourdes

Un menor fue atracado por un adulto para robarle el celular

Un hombre de 28 años fue aprehendido por la policía  de la Comisaría 23. El acusado, identificado como Alcusero, le sustrajo un iPhone 11.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Alcusero, de 28 años de edad, quedó detenido por el robo de un iPhone a un menor en Villa Lourdes.

Personal policial de la Comisaría 23° atrapó a un ladrón, apodado como Alcucero, que había sustraído un teléfono celular a un menor en la vía pública. En el lugar del hecho, un transeúnte alertó sobre el robo en calle Dorrego y Laprida, en Villa Lourdes. La policía logró aprehender al acusado, quien tenía en su poder un teléfono iPhone 11 blanco.

El Ayudante Fiscal, Dr. Martin Morando, mantuvo comunicación con la Fiscal de Turno, Dra. Virginia Branco, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS