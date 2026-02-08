Personal policial de la Comisaría 23° atrapó a un ladrón, apodado como Alcucero, que había sustraído un teléfono celular a un menor en la vía pública. En el lugar del hecho, un transeúnte alertó sobre el robo en calle Dorrego y Laprida, en Villa Lourdes. La policía logró aprehender al acusado, quien tenía en su poder un teléfono iPhone 11 blanco.

El Ayudante Fiscal, Dr. Martin Morando, mantuvo comunicación con la Fiscal de Turno, Dra. Virginia Branco, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.