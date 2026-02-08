Efectivos policiales de la Comisaría 29ª comunicó que efectuó un operativo en el Barrio José Dolores de Santa Lucía. Un sujeto de 47 años de edad, conocido como “Pedrón”, fue sorprendido in fraganti al intentar ingresar a un domicilio de una mujer, ubicado en calle Procesa de Lenoir y Albarracín de Godoy.

En el procedimiento, personal de seguridad entrevistó al hermano de la damnificada, quien manifestó que el sujeto había ingresado al domicilio de ella sin autorización.

Publicidad

El aprehendido, fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Oropel Oscar, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.