El equipo BWT Alpine Formula One Team anunció que Paul Aron, piloto de pruebas y reserva, hará su debut oficial con la escudería al participar en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El joven estonio, de 21 años, se subirá al monoplaza A525 en el circuito de Monza, tomando el lugar de Franco Colapinto para cumplir con una normativa que cada equipo debe respetar durante la temporada.

Esta será la tercera participación de Aron en una FP1 de la temporada, y la primera vez que lo hará con el equipo Alpine, ya que previamente tuvo dos oportunidades al volante de un Sauber gracias a un acuerdo entre escuderías. Aron expresó su entusiasmo por esta oportunidad: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”. Además, destacó que su objetivo es “hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana” y “aprovechar la experiencia” adquirida en el simulador y pruebas.

La decisión de Alpine se enmarca en la nueva reglamentación de la Fórmula 1 para la temporada 2025, que exige a las escuderías incluir a pilotos novatos (aquellos que no han participado en más de dos carreras) en al menos dos sesiones de entrenamientos libres por cada monoplaza, sumando un total de cuatro participaciones al año por equipo. Anteriormente, la norma de 2022 solo requería una vez por coche. En sus dos FP1 previas con Sauber, Aron finalizó en el puesto 17 en Silverstone, girando 25 veces, mientras que en Hungría solo pudo dar ocho vueltas debido a un problema mecánico. No obstante, ha demostrado su valía acumulando seis jornadas de Prueba de Coches Anteriores (TCP) y participando activamente en el desarrollo de los autos de 2025 y 2026 en el simulador, asistiendo a Franco Colapinto y Pierre Gasly. Además, fue el más rápido en el primer día de pruebas de neumáticos Pirelli en el Autódromo Hungaroring.

El piloto de Estonia tiene una meta clara: “Mi objetivo este año es simple. Quiero conseguir un asiento a tiempo completo, y no tengo apuro. No lo necesito este año, pero lo quiero, a más tardar, para el próximo”. Su rol como piloto reserva implica estar listo ante cualquier eventualidad y trabajar en el simulador, esperando la oportunidad de formar parte del selecto grupo de pilotos titulares de la máxima categoría del automovilismo mundial.