Alpine recuperó sensaciones positivas en la segunda jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Con Pierre Gasly al volante durante todo el día, la escudería francesa se ubicó tercera en la primera sesión con un tiempo de 1:36.723 usando neumáticos blandos, un resultado que renovó el optimismo tras el accidentado arranque de los ensayos.

El equipo venía de un primer día complicado, marcado por una falla en el monoplaza de Franco Colapinto que provocó una bandera roja y limitó el trabajo en pista. Sin embargo, en la segunda jornada el A526 mostró mejor rendimiento y permitió a Gasly completar más de 60 vueltas, imponiéndose en la tabla de tiempos sobre rivales directos como Oliver Bearman (Haas), Alex Albon (Williams) y Nico Hülkenberg (Audi).

La tanda matutina tuvo a Charles Leclerc como el más veloz. El piloto de Ferrari registró 1:34.273 con gomas blandas y completó 62 giros, seguido por Lando Norris con McLaren, que había sido el más rápido en el primer día. Detrás se ubicó Gasly, consolidando una jornada positiva para Alpine.

Otros pilotos que giraron fueron Sergio “Checo” Pérez, quien también generó una bandera roja por un problema de motor, Liam Lawson, Fernando Alonso y el joven Kimi Antonelli, que sufrió una falla en su Mercedes y apenas pudo completar tres vueltas.

Con estos resultados, Alpine busca dejar atrás el susto inicial y enfocarse en la puesta a punto del auto de cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia. El equipo pretende llegar con mayor confiabilidad y ritmo competitivo tras un inicio de pruebas con altibajos.