La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) respaldó la media sanción de la reforma laboral aprobada en el Senado y afirmó que el proyecto “moderniza” el sistema sin quitar derechos. La iniciativa oficial será enviada ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratada para su sanción definitiva.

Desde la entidad empresarial consideraron que se trata de una reforma “necesaria para adecuar las relaciones laborales a la situación argentina actual”. En un comunicado, señalaron que el país mantiene estructuras pensadas para los años 70, mientras el empleo formal permanece estancado y cerca de la mitad de los trabajadores se desempeña en la informalidad.

El proyecto introduce cambios en el régimen de contrataciones, como modificaciones en el período de prueba, el sistema de vacaciones, la implementación de “bancos de horas” y ajustes en el esquema de indemnizaciones. Según AmCham, la propuesta avanza en la dirección correcta al ofrecer mayor previsibilidad, reducir la litigiosidad y generar incentivos para nuevas contrataciones.

Las empresas nucleadas en la cámara sostuvieron que el debate no es solo ideológico, sino que responde a una realidad que limita la generación de empleo formal y la inversión. “Modernizar no es quitar derechos. Es dar previsibilidad, generar incentivos para contratar y abrir oportunidades para las nuevas generaciones”, expresaron.

Por su parte, el Gobierno nacional celebró la media sanción y calificó la reforma como “un punto de inflexión en la historia laboral argentina”. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo afirmó que la ley busca actualizar un sistema que, según su diagnóstico, expulsó a millones de trabajadores del empleo formal y dificultó la creación de puestos registrados. También reiteró su intención de reducir la litigiosidad laboral y afirmó que “la Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin”.