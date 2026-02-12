Por el sismo en Chile se activaron protocolos en edificios públicos de San Juan

El fuerte sismo con epicentro en Chile y que se sintió con intensidad en San Juan activó este jueves los protocolos antisísmicos en distintos edificios de la administración pública provincial. El Centro Cívico y los establecimientos de la Universidad Nacional de San Juan realizaron acciones de prevención y luego reactivaron sus actividades.

Las actividades en el Centro Cívico se vieron paralizadas por minutos. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

En el Centro Cívico, apenas se percibió el movimiento telúrico, se procedió a la apertura de las puertas del establecimiento y se aplicaron las medidas preventivas establecidas para este tipo de situaciones. Durante algunos minutos, empleados y personas que realizaban trámites cumplieron con las indicaciones de seguridad. Tras constatar que no se registraron daños ni situaciones de riesgo, la actividad se reanudó con normalidad.

Publicidad

Se activo el protocolo de seguridad en el Centro Cívico. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

Un procedimiento similar se llevó adelante en los edificios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde también se activaron los protocolos correspondientes. Las tareas académicas y administrativas fueron interrumpidas de manera momentánea y luego retomadas una vez finalizada la evaluación preventiva.

Las actividades volvieron a la normalidad con el paso de los minutos. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

El accionar se enmarca en los protocolos vigentes en la provincia, una de las zonas de mayor actividad sísmica del país, donde las instituciones públicas cuentan con planes de contingencia ante este tipo de eventos.

Publicidad

El sismo en Chile fue de 6,1 grados

El sismo tuvo una magnitud de 6,1 y una profundidad de 29 kilómetros. El epicentro se ubicó a 94 kilómetros al sur de Coquimbo, 127 kilómetros al norte de Los Vilos y 199 kilómetros al noroeste del Cerro Mercedario, en las coordenadas -30.771 de latitud y -71.655 de longitud.

En cuanto a la intensidad, en la ciudad de San Juan y en Mendoza fue IV en la escala Mercalli Modificada, lo que implicó la oscilación de objetos colgantes. En La Rioja y San Fernando del Valle de Catamarca se registró una intensidad entre III y IV, percibido por personas en reposo y con movimiento de objetos. En San Luis fue III, mientras que en Córdoba se ubicó entre II y III, sentido levemente en edificios.

Publicidad

El accionar preventivo en la provincia responde a los protocolos vigentes en una de las zonas de mayor actividad sísmica del país, donde los organismos públicos mantienen planes de contingencia para actuar ante este tipo de fenómenos naturales.