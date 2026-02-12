Las máscaras que utilizan los jóvenes que se identifican como therian ya se consiguen en Argentina y forman parte de un mercado en expansión impulsado por redes sociales y comunidades virtuales. Los precios varían según el material, el nivel de detalle y los accesorios incluidos, pero en plataformas de venta online pueden encontrarse desde los 22.000 hasta los 142.000 pesos.

Las máscaras therian se consgiuen por Mercado Libre.

En sitios de comercio electrónico como Mercado Libre aparecen distintos modelos: algunos son simples, de plástico o goma eva, mientras que otros están confeccionados con piel sintética, pinturas especiales y sistemas de ajuste más elaborados. Los kits más completos incluyen no solo la máscara, sino también patas, guantes o colas que representan al animal con el que se identifica el usuario.

Publicidad

La máscara therian de mayor valor.

Además del mercado local, muchos adolescentes recurren a tiendas internacionales como Amazon para comprar máscaras de mayor calidad o diseños específicos, aunque en esos casos se suman costos de envío e importación. En paralelo, creció la oferta artesanal: emprendedores y cosplayers venden piezas hechas a mano por encargo, con precios que suelen ubicarse en la franja más alta.

Otra vía de acceso es la fabricación casera. En YouTube y TikTok circulan miles de tutoriales paso a paso para construir máscaras therian con materiales económicos como cartón, goma eva, telas y pinturas acrílicas. Esta alternativa reduce costos y permite personalizar el diseño, por lo que se volvió muy popular entre adolescentes.

Publicidad

El crecimiento del fenómeno en redes sociales impulsó la demanda de estos productos, que se convirtieron en un símbolo visible de la comunidad. Mientras algunos las usan para encuentros o videos, otros las consideran parte central de su forma de expresión, lo que explica la diversidad de precios y la multiplicación de puntos de venta en el país y en el exterior.