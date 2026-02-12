Fuerte temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan

Un sismo con epicentro en Chile se percibió con gran intensidad en San Juan durante la mañana de este jueves 12 de febrero. El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile expuso que la magnitud fue de 6,1 grados en la escala Richter,

Según la información preliminar, el temblor tuvo epicentro a 14,8 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, en Coquimbo.

Publicidad

En San Juan, muchos ciudadanos recibieron la notificación sobre el fenómeno a través del Sistema de Alertas de Sismos de Android. El mismo detalló que se percibió a las 10:34 y también tuvo repercusiones en Mendoza, con epicentro a 287,8 kilómetros de distancia.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza, especialmente en edificios y viviendas de altura, donde el movimiento fue más notorio. Hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas afectadas, aunque organismos oficiales continúan monitoreando la situación.

Publicidad

San Juan, una de las provincias con mayor actividad sísmica del país, mantiene activos sus protocolos de prevención ante este tipo de fenómenos, que suelen tener epicentro en territorio chileno y se perciben con claridad en la región cuyana.