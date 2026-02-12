A un mes del lanzamiento de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el Ministerio de Salud de San Juan destacó resultados positivos y anunció novedades en el calendario nacional de vacunación 2026. Fernanda Paredes, jefa del Programa de Inmunizaciones, brindó detalles sobre el avance de las campañas y convocó a la comunidad a completar los esquemas correspondientes.

Fernanda Paredes. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

“Estamos trabajando en el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la provincia de San Juan”, expresó Paredes, y subrayó que este 12 de febrero “se cumple un mes de lanzamiento de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio”.

La funcionaria celebró la respuesta obtenida en las cinco zonas sanitarias: “Estamos muy contentos del trabajo que se está haciendo (…) los números con VSR son muy positivos, al momento ya hay aproximadamente 700 embarazadas vacunadas contra el virus sincicial respiratorio”. En ese sentido, remarcó la importancia de la inmunización materna: “Ya sabemos que 700 pequeños van a estar protegidos contra la bronquiolitis en la temporada estival”.

Cambios en el calendario 2026

Paredes informó además que desde el 1 de enero de 2026 rige una modificación en el calendario nacional. “Este año 2026 hay un cambio en el calendario nacional que ha sido implementado a partir del primero de enero”, explicó.

El principal ajuste se da en el esquema de los 15 a 18 meses, con el adelantamiento de la vacuna triple viral. “Se trata del adelantamiento de la vacuna triple viral para los pequeños. La estrategia es poder protegerlos antes de los 5 años, que es cuando estaba antes la vacuna”, detalló.

La nueva disposición alcanza a “todos los pequeños que nacieron a partir de junio del año 2024”, quienes deberán recibir la dosis a los 15 meses. “La vacuna triple viral está ahora entonces a los 12 meses de edad y a los 15 meses pueden acercarse los papás”, indicó.

Según explicó, el objetivo es anticipar la protección: “Se atribuye a buscar la protección para este grupo etario antes de las campañas nacionales y el ingreso escolar”. Y agregó: “Completar el esquema y aplicar el refuerzo de una vacuna es completar la cantidad de anticuerpos de un peque”.

Sin turno y en toda la provincia

La jefa del programa recordó que no es necesario solicitar turno para vacunarse. “Para las vacunas no es necesario sacar turno. Pueden acercarse a los centros de salud. Están disponibles las vacunas en toda la provincia, tanto el sector público como el sector privado”, afirmó.

En cuanto a la campaña antigripal 2026, confirmó que la provincia está preparada: “Ya estamos listos. Nos confirman fechas de ingreso de la vacuna. Sabemos que ya están en nuestro país, así que no va a haber ningún tipo de retraso en la llegada”.

Mientras se aguarda el lanzamiento oficial dispuesto por Nación, continúa la aplicación para mayores de 65 años que aún no se hayan inmunizado. “Hasta el día 28 de febrero tenemos en el Vacunatorio Central y en los centros de salud disponible la vacuna antigripal para aquellos mayores de 65 años que no se hayan vacunado”, precisó.

Paredes también destacó que en 2025 “la campaña antigripal para la población embarazada ha superado la meta del 100% de embarazadas vacunadas”, y que “el personal de salud también creció la vacunación”, lo que consideró clave para proteger a los pacientes.

Trabajo en escuelas, colonias y vacunatorio móvil

De cara al inicio del ciclo lectivo, la funcionaria enfatizó la importancia de completar esquemas antes del ingreso escolar. “Durante los 365 días del año trabajamos en llevar las vacunas correspondientes al ingreso escolar a todos los chicos”, sostuvo.

Este verano se articuló con colonias y jardines: “Se trabajó nuevamente con los equipos de las colonias de verano, con los jardines de cosecha y las colonias del sector privado y hemos avanzado mucho”. La meta es clara: “La idea es protegerlos antes del ingreso escolar”.

El vacunatorio móvil continúa recorriendo los departamentos. “El vacunatorio móvil sigue trabajando, trabaja de lunes a lunes”, indicó. Este fin de semana estuvo en Rawson y continuará en Plaza de Villa Krause y el domingo en el Parque de Mayo, en la zona de juegos. “Llevan todas las vacunas del calendario nacional. No es necesario acercarse solo a vacunar, pueden consultar si tienen alguna duda sobre su calendario de vacunación”, explicó.

Adolescencia y VPH

Finalmente, Paredes puso el foco en el grupo de 10 y 11 años, donde se registra una mejora en la cobertura. “Los papás están llevando más a sus hijos a vacunar, sobre todo muy interesados por la vacuna del VPH, que es la vacuna que protege de cáncer de cuello de útero”, destacó.

Y concluyó: “Es muy importante que se vacunen en esa etapa para poder estar protegidos de por vida”.