El presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para 2026 se ubica entre los más bajos de los últimos diez años en términos reales, según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La organización advirtió que la partida representa la segunda más reducida de la década y que registra una caída de más de 74 mil millones de pesos respecto del año anterior.

El SNMF, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional desde 2025, coordina los recursos del Sistema Federal de Manejo del Fuego junto con Parques Nacionales, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Su función abarca la prevención, alerta temprana y combate de incendios forestales, además de la generación de información clave para la toma de decisiones.

Publicidad

Desde FARN señalaron que, si bien en 2025 el presupuesto había crecido frente al año previo, la asignación prevista para 2026 muestra una fuerte reducción al considerar la inflación. El economista de la entidad, Matías Cena Trebucq, advirtió que el financiamiento actual se ubica entre los más bajos de la década y cuestionó el enfoque centrado en la reacción frente a los incendios ya iniciados, en lugar de priorizar políticas preventivas.

Entre los cambios que preocupan, el informe menciona la disminución en los reportes de alerta temprana y evaluación de riesgo: para 2026 se prevén unos 1.850 informes, por debajo de los 2.310 estimados en 2025. También remarcaron la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que se financiaba con aportes provenientes de seguros y que ahora dejó de tener un destino específico, pese a que los recursos continúan recaudándose.

Publicidad

La organización planteó que el desafío no es solo aumentar la inversión, sino mejorar su uso. Propuso reforzar planes de restauración ecológica y erradicación de especies invasoras como los pinos en la Patagonia, mantener la limpieza de caminos para facilitar el acceso de brigadistas, ampliar sistemas de detección temprana y fortalecer la educación ambiental en zonas de riesgo.

Además, subrayaron la necesidad de contar con más brigadistas, con mejores salarios y contratos estables, para enfrentar temporadas de incendios cada vez más intensas. “La mejor inversión es usar el dinero antes de que se den los incendios”, concluyó el especialista de FARN.