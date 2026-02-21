Punch, el monito que encontró consuelo en un peluche tras ser abandonado por su mamá

Un macaco bebé de apenas siete meses despertó la simpatía global luego de que sus intentos por socializar en un zoológico cercano a Tokio se volvieran virales en redes sociales. Se trata de Punch, un pequeño primate nacido en el zoológico de Ichikawa, cuya historia de abandono, resiliencia y compañía inesperada conmovió a miles de personas en todo el mundo.

La vida de Punch, nacido en julio de 2025, estuvo marcada por el aislamiento desde sus primeros días. Según informó The New York Times, su madre, una hembra primeriza de apenas 4 años, lo abandonó poco después del parto. Los cuidadores del zoológico explican que este comportamiento pudo haber sido desencadenado por dos factores clave: un parto complicado y una intensa ola de calor, condiciones que suelen alterar el comportamiento maternal en los macacos.

Publicidad

El rechazo y el difícil camino a la integración

Tras ser abandonado, Punch quedó completamente aislado del grupo de macacos. Los intentos del personal por reintegrarlo en enero de este año reflejaron la complejidad del proceso: cada vez que intentaba acercarse a los adultos, estos lo rechazaban, dejándolo largos periodos en soledad.

Dependiente por completo de los cuidadores para recibir atención y compañía, el pequeño mono necesitaba con urgencia un sustituto emocional que le brindara la seguridad que su madre no pudo ofrecerle.

Publicidad

El peluche que lo cambió todo

Fue entonces cuando entró en escena un insólito compañero: un peluche de orangután de la línea Djungelskog, de la reconocida marca IKEA. Según relató Shunpei Miyakoshi, cuidador del zoológico, los macacos jóvenes necesitan aferrarse a sus madres no solo por contención emocional, sino también para fortalecer su musculatura. Por eso, probaron con distintas alternativas: toallas enrolladas, una jirafa de juguete y otros objetos, pero ninguno funcionó.

Hasta que llegó el orangután de peluche.

"El monito se encariñó rápidamente con el juguete", explicó Kosuke Kano, otro de los cuidadores. "Encuentra en él protección cuando se siente inseguro, especialmente ante situaciones estresantes con otros miembros del grupo".

Publicidad

Hoy, Punch abraza su peluche, lo arrastra por la montaña de monos y se refugia en él cuando el mundo se vuelve demasiado hostil. El vínculo es tan fuerte que el personal del zoológico decidió dejar que el juguete lo acompañe a todas partes.

#HangInTherePunch: el fenómeno viral

La historia de Punch trascendió las fronteras de Japón gracias a una campaña en redes sociales impulsada por el propio zoológico de Ichikawa. La etiqueta #HangInTherePunch ("Aguanta ahí, Punch") se volvió tendencia global, permitiendo que usuarios de todo el mundo expresaran su apoyo y empatía hacia el pequeño macaco.

Los videos del mono abrazando a su peluche circularon masivamente, generando una ola de solidaridad internacional. El alcance mediático fue tal que el último fin de semana el zoológico recibió aproximadamente 8.000 visitantes, más del doble que en el mismo período del año anterior, según cifras recogidas por The New York Times.

Progresos en la integración

Pese al difícil comienzo, los cuidadores reportan avances alentadores. Registros recientes muestran a Punch descansando cerca de otros monos, interactuando con adultos e incluso recibiendo cuidados por parte de algunos miembros del grupo. Son señales de que el proceso de integración social avanza, aunque de manera gradual y respetando los tiempos del pequeño.

"Lo esencial es que reciba el apoyo necesario y pueda adaptarse plenamente a su entorno", subrayaron desde el equipo del zoológico.

El efecto Punch en el mundo

El fenómeno no se limitó al zoológico. La demanda del peluche Djungelskog de IKEA se disparó en varios países, especialmente en Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque la empresa no divulgó datos específicos de ventas, fuentes cercanas confirmaron un incremento significativo en la búsqueda y compra del producto.

Sin embargo, tanto los cuidadores como los responsables de IKEA insisten en un mensaje claro: más allá del impacto comercial y la popularidad, la prioridad sigue siendo el bienestar del animal.

Una historia que sigue cautivando

La comunidad de Ichikawa, junto con quienes han seguido el caso en distintas partes del mundo, permanece atenta a los nuevos avances del monito. Punch, con su peluche siempre a cuestas, se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la importancia del acompañamiento emocional, incluso entre animales.

Los especialistas del zoológico contextualizan el caso recordando que factores como la edad materna, la inexperiencia y las condiciones ambientales influyen directamente en el abandono de crías. Por eso, subrayan la importancia de un acompañamiento atento y respetuoso para favorecer la socialización de individuos marginados como Punch.

Mientras tanto, el pequeño macaco sigue adelante, abrazado a su orangután de tela, enseñándole al mundo que a veces el consuelo puede llegar de donde menos lo esperamos.