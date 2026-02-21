Ante la falta de profesores, Educación habilitó nuevas cohortes en institutos privados

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Privada, autorizó la apertura de nuevas cohortes en carreras de profesorado en distintos puntos de la provincia. La iniciativa busca ampliar las opciones formativas en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo educativo local: Matemática, Historia, Biología y Lengua y Literatura.

La medida permitirá reforzar la formación de futuros docentes en departamentos como Iglesia, Jáchal y Capital, acercando oportunidades de estudio a distintas regiones y facilitando el acceso a la educación superior.

Publicidad

Oferta académica por instituto

Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Marina Vilte

El instituto habilitó dos nuevas propuestas con modalidad presencial:

Profesorado de Matemática: Se dictará en la escuela agroindustrial 25 de Mayo, ubicada en Ruta 279 y 270, Las Casuarinas, en el horario de 18 a 22.

Profesorado de Historia: Tendrá sede en el CENS Cordillera de los Andes, en Avenida Santo Domingo, Rodeo (departamento Iglesia), de 18:30 a 22:30.

ISFD Centro Educativo Integral CRECER

La institución abrirá una nueva cohorte para:

Publicidad

Profesorado de Biología: Se cursará en su sede de Catamarca 147 Sur, con una amplia disponibilidad horaria: de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 16:30 a 20:30, más los sábados de 9 a 17:30.

ISFD Sagrado Corazón

Ofrecerá el:

Profesorado de Lengua y Literatura, con dos sedes disponibles: Sede Capital: Avenida España 309 Norte, de 8:30 a 20:30. Anexo Áchal: Ubicado en General Paz s/n, casi 25 de Mayo (escuela Provincia de La Pampa), San José de Jáchal, de lunes a viernes de 18:30 a 22.



Impulso a la formación docente

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de esta ampliación de la oferta educativa: “Cada nueva cohorte que se autoriza significa más oportunidades de formación y más docentes preparados para responder a las necesidades del sistema educativo. Apostar a la formación docente es invertir en el futuro de San Juan, tal como nos pide el gobernador Marcelo Orrego”.

Informes e inscripción

Para más información sobre las carreras, requisitos de inscripción o sedes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4305804 o acercarse a las sedes de cada instituto.