Una pasajera amenazó a un colectivero con robarle el celular por no pagar el boleto

Un violento episodio se registró en las últimas horas en el departamento Chimbas, cuando una mujer protagonizó una acalorada discusión con el conductor de un colectivo de la Red Tulum. La situación, que quedó grabada por el propio chofer, se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó una ola de indignación.

El incidente ocurrió en el interno de la línea 405, mientras la unidad circulaba por las inmediaciones de la plaza de Chimbas. Según el video que circula en redes sociales, todo comenzó cuando la pasajera se habría negado a abonar el pasaje correspondiente.

Ante la negativa de pago, el trabajador del volante procedió a solicitarle a la mujer que descendiera del colectivo. Esta petición, lejos de resolver la situación, desencadenó una reacción violenta por parte de la pasajera, quien comenzó a insultar y amenazar al chofer, creando un clima de tensión que preocupó al resto de los pasajeros presentes.

"Te voy a robar el celular"

En el video, grabado por el propio colectivero para dejar constancia del hecho, se puede escuchar a la mujer completamente alterada. Entre los agravios verbales, lanzó amenazas directas contra el conductor, gritándole frases como: “¿Qué me hacés burla a mí? Te voy a robar el celular, yo voy a ver, voy a ponerme para acá”.

Las imágenes muestran a la joven en clara actitud desafiante, increpando al trabajador mientras la unidad permanecía detenida. El temor a que la situación pasara a mayores era evidente en el ambiente.