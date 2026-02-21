Autorizaron un aumento en las cuotas de colegios privados desde marzo

En las puertas del nuevo año escolar, las familias con hijos en colegios privados deberán afrontar un nuevo ajuste en las cuotas. A través de la Disposición N° 009-DEP-2026, las autoridades educativas autorizaron un incremento del 5,80% que las instituciones podrán aplicar a partir del pago correspondiente a marzo de 2026.

Este nuevo porcentaje se calcula sobre el importe de la cuota que regía en diciembre de 2025 y representa el cuarto tramo de actualización correspondiente al ciclo anterior. Según el detalle oficial, los aumentos de 2025 se dieron de la siguiente manera:

Publicidad

Mayo: 9,04%

Agosto: 7,49%

Noviembre: 7,47%

La medida alcanza a todos los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. Según se desprende de la normativa, la actualización responde a la necesidad de "sostener la operatividad del sistema" frente al contexto inflacionario y la continua suba de los costos de funcionamiento que enfrentan las instituciones educativas.