Autorizaron un aumento en las cuotas de colegios privados desde marzo

El incremento se aplicará sobre la cuota de diciembre de 2025 y las instituciones deberán presentar una declaración jurada antes del 31 de marzo para poder ejecutarlo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La decisión busca sostener la operatividad del sistema educativo frente al escenario inflacionario. FOTO: Imagen Ilustrativa

En las puertas del nuevo año escolar, las familias con hijos en colegios privados deberán afrontar un nuevo ajuste en las cuotas. A través de la Disposición N° 009-DEP-2026, las autoridades educativas autorizaron un incremento del 5,80% que las instituciones podrán aplicar a partir del pago correspondiente a marzo de 2026.

Este nuevo porcentaje se calcula sobre el importe de la cuota que regía en diciembre de 2025 y representa el cuarto tramo de actualización correspondiente al ciclo anterior. Según el detalle oficial, los aumentos de 2025 se dieron de la siguiente manera:

  • Mayo: 9,04%

  • Agosto: 7,49%

  • Noviembre: 7,47%

La medida alcanza a todos los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. Según se desprende de la normativa, la actualización responde a la necesidad de "sostener la operatividad del sistema" frente al contexto inflacionario y la continua suba de los costos de funcionamiento que enfrentan las instituciones educativas.

