La Policía de San Juan identificó al presunto autor de la amenaza de bomba que generó alarma este lunes 3 de noviembre por la mañana en la escuela Manuel Alvar López, ubicada en el departamento Chimbas.

Tras rastrear la llamada anónima que alertó sobre un supuesto artefacto explosivo, los investigadores llegaron hasta una vivienda de la Villa Centenario y descubrieron que el responsable era un adolescente de 14 años.

Publicidad

Según confirmaron fuentes policiales, el joven habría utilizado el teléfono celular de su madre para realizar la amenaza, lo que provocó un importante operativo de seguridad en el establecimiento educativo.

Durante varias horas, personal de Bomberos de la Policía de San Juan inspeccionó cada aula y sector del edificio, hasta confirmar que se trataba de una falsa alarma y que no existía ningún riesgo para los alumnos ni el personal docente.

Publicidad

Una vez identificado el menor, la Policía dio intervención inmediata a la Justicia de Menores, que ahora deberá determinar las medidas correspondientes en el marco de la legislación vigente para adolescentes.

El hecho generó conmoción entre las familias y autoridades escolares, ya que la amenaza provocó la evacuación total del colegio y la interrupción de las clases durante buena parte de la jornada.