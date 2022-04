Amenazó con matarla tras doce años de relación, pero no irá preso

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio omite el nombre de los protagonistas para preservar a la víctima. Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144.

Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso tras amenazar a su pareja con matarla. Con esta pena impuesta, el implicado no irá al penal de Chimbas. Sin embargo, el ataque contra la víctima fue grave, debido a que estaba dispuesto a todo.

La audiencia tuvo lugar en las últimas horas en Tribunales. La pareja llevaba más de doce años de relación, pero la misma culminó por diversos motivos. Tienen dos hijos en común, aunque así y todo el implicado aseveró que la mataría, tanto a ella como también a su nueva pareja.

El implicado comenzó a hostigarla y la víctima realizó varias denuncias al respecto, de acuerdo a lo que dijeron fuentes judiciales. El 27 de noviembre, el violento fue hasta la casa de la víctima y la esperó a que llegara de trabajar.

El hombre la insultó en reiteradas oportunidades y fue la mujer quien lo sacó por la fuerza de la vivienda. No se quedó conforme con esto y empezó a gritar y golpear la puerta. Posteriormente, se fue de la casa, pero le escribió un mensaje intimidatorio en el que le decía: “Esta noche te caigo y te juro que te mato a vos y al que esté con vos. No me importa nada”.

Finalmente, la Justicia entendió que la pena correspondiente era de ocho meses, más la imposición de algunas medidas de conducta para evitar que el implicado se acerque a la víctima. La fiscal del caso fue la doctora Claudia Salica, titular del Cavig.