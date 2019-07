Amistad en tiempos de redes: la relación entre el mundo real y virtual

Según la Real Academia Española, amistad es el "afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato", este concepto en pleno Siglo XXI carecería de sentido si lo comparamos con las nuevas formas de enlazar personas por medio de la amistad digital. “Las redes sociales te acercan a las personas que están lejos y te alejan de las que están cerca”, así comenzaron analizando los especialistas los fenómenos digitales y las relaciones intrapersonales.

La amistad cambia y muchas veces se complejiza, dijeron psicólogos y sociólogos. Mientras hay quienes opinan que no se puede establecer conexiones profundas y significativas por medio de plataformas digitales, otros dicen que es una nueva manera de establecer vínculos pasajeros con intereses comunes sustentados por un "Me Gusta". Los analistas coinciden en que las redes sirven como escudos para dejar de lado la responsabilidad con los amigos, “mirarse a los ojos implica un compromiso para la amistad. Abrazar, besar y estar en contacto con otros, son cosas que no se obtienen por medio de mirar fotos o postear comentarios”, aseguran.

Por ese motivo las redes sociales, impusieron una nueva dinámica que contradice la creencia de que los amigos son “exclusivamente” aquellos con los que se comparte el tiempo y propusieron los “encuentros digitales” que son los que se desarrollan sin la presencia física. Jorge Luis Borges en una entrevista televisiva sostenía que "la amistad no necesitaba frecuencia”, haciendo referencia a su relación con Bioy Casares de la cual pasaban largo tiempo sin verse pero seguían siendo muy afines.

Dicen los expertos, que estas apreciaciones tienen una perspectiva generacional. Así como un adolescente puede considerar que tiene miles de amigos en una red social, aunque sólo interactúe personalmente con un pequeño grupo, sus padres o abuelos seguramente sentirán que sólo podrán considerar amistades a aquellas personas a las que conocen físicamente y han frecuentado a lo largo del tiempo.

Descartado el trato presencial, la velocidad de las comunicaciones online atenta contra los encuentros sin propósito. La amistad “moderna” supone desprendimiento y entrega. En estos casos, sumar o agregar más "amigos" y "seguidores" es volverse popular. En la conquista por tener más "like" o comentarios, sumar a más "amigos" es cotizar alto.

Postura de los especialistas

Opiniones

“No es ni mejor ni peor la forma de relacionarse por medio de las redes sociales pero sin dudas ha cambiado la concepción de la amistad. Las generaciones que viene ya se acostumbraron a esto porque directamente nacieron en este mundo tecnológico, ellos no están en una transición. En cambio, para los más grandes, generalmente, la amistad necesita el contacto con el otro”, dijo Analía de los Ríos, licenciada en psicología.

Por su parte, Raúl Ontiveros, psicólogo señaló que “siempre hay una tendencia a considerar que lo nuevo no es tan bueno. Hay que ver que cada época tiene su estilo de vincularse, no es ni buena ni mala, es distinta y a algunos les provee una contención discursiva”, dijo. Además agregó, “cuando las redes pasan a estar mucho más presente entre los chicos y sustituyen otros elementos faltantes es porque carecen de relaciones humanas que se los brinde”.

Analizando el fenómeno, la socióloga Graciela de Cara puso énfasis en las prioridades de la personas más que del entorno “estamos en un mundo conformado por individuos que están primando lo suyo antes que los demás. Por eso utilizan las redes para escudarse y evitar responsabilidad y compromisos con los otros. La digitalización influye mucho se piensa que con un me gusta están asintiendo a mi forma de ver la vida y eso no es así. Lo que tiene de diferente con las relaciones personales que al mirarnos a los ojos descubrimos gestos y logramos una empatía con el otro”.