Amplían la atención de los vacunatorios para frenar el brote de sarampión en Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio de Salud bonaerense amplió la atención de los vacunatorios e instaló 12 postas de vacunación en los distritos de Moreno, La Matanza y Merlo en el marco de las acciones para frenar el brote de sarampión que está atravesando el territorio provincial y que se ha presentado en esos municipios.



Días atrás, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, confirmó un nuevo caso de sarampión y ya ascienden a 64 en toda la provincia, territorio en el que, reconoció, "hay una cantidad de población que no ha sido vacunada".



Según precisó un comunicado de la cartera sanitaria provincial, el municipio de Moreno se unió a la estrategia de refuerzo de inmunización con la colocación de diferentes puntos fijos de vacunación: en el Hospital De La Vega, que comenzó a funcionar durante esta semana, entre las 8 y las 17; en el paseo de compras Nine, que funciona de 18 a 20, en el centro de trasbordo de Moreno y en las inmediaciones del cementerio municipal, estos dos últimos funcionan durante los fines de semana (sábado y domingo), de 9 a 13.



En La Matanza se realizó la estrategia de refuerzo de vacunación a través de la extensión horaria (hasta las 18) en 9 centros de salud y se colocaron puntos de vacunación para el funcionamiento los fines de semana de 8 a 16 en la Plaza de San Justo, Shopping de González Catán, Estación de tren de Laferrere, Plaza Sarmiento de Ramos Mejía, estación de tren de González Catán, Plaza 20 de Junio, Plazoleta Sarmiento y en Crovara y Cristianía en Ciudad Evita.



En los próximos días comenzarán a desarrollarse acciones similares en el Municipio de Merlo, adelantó el ministerio.



"El objetivo principal es vacunar a bebés de 6 meses en adelante, niñas, niños, jóvenes y adultos menores de 54 años, de manera tal que cuenten con todas las dosis necesarias para estar protegidos contra el sarampión, limitar la transmisión y cuidar también a quienes no pueden recibir la vacuna (bebés con menos de 6 meses, embarazadas y personas inmunocomprometidas)", se explicó en un comunicado.



En paralelo, el Ministerio de Salud bonaerense está avanzando en otras estrategias para ampliar el horario de atención de los centros de vacunación de los demás municipios afectados por este brote, y reforzar el protocolo de atención en las guardias para evitar el contagio en salas de espera.



La cartera sanitaria recordó que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, que puede afectar gravemente la salud de bebés, niñas y niños pequeños.



Sus principales síntomas son fiebre y erupción en la piel y, ante estos síntomas, es importante acudir de inmediato al centro de salud más cercano, recomendaron.