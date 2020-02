Amy Klobuchar, la sorpresa demócrata surgida de las primarias de New Hampshire

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La senadora demócrata por el estado de Minnesota Amy Klobuchar, la sorpresa en las primarias celebradas ayer en New Hampshire, aparecía hace apenas dos semanas muy por detrás de los favoritos, pero anoche remeció el tablero y emergió en el tercer lugar de las preferencias relegando largamente a figuras como Joe Biden.



Nacida en Plymouth, Minnesota, Klobuchar se graduó de licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Yale y de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.



Fue socia de dos importantes oficinas de abogados de Minneapolis antes de ser elegida fiscal del condado de Hennepin en 1998, lo que la hizo responsable de todos los procesos penales en el condado más poblado de Minnesota.



Hija de un periodista deportivo y una profesora, creció en un hogar marcado por el alcoholismo de su padre.



Fue elegida por primera vez al Senado en 2006, y se convirtió en la primera mujer senadora electa de los Estados Unidos por Minessota. Luego fue reelecta en 2012 y 2018.



"Hola Estados Unidos, soy Amy Klobuchar y venceré a Donald Trump', dijo anoche ante una multitud de seguidores que la vitoreaban cuando los cómputos parciales empezaban a mostrar su sorprendente resultado.



Poseedora de una personalidad fuerte y de convicciones profundas, algunas de las posturas políticas que le permitieron construir su carrera política son las siguientes:



- Salud: sostiene que aunque quiere que la cobertura universal de salud se convierta en una realidad en su país, no apoya a "Medicare" para todos, un proyecto que califica como una "aspiración" difícil de lograr.



"Lo que apoyo es algo que (el ex presidente) Barack Obama quería hacer desde el principio, crear una opción pública: una opción sin fines de lucro que reducirá los costos del seguro para millones", dijo en un debate en la cadena CNN celebrado en marzo pasado.



- Inmigración: como senadora votó a favor de la legislación de 2013 para proporcionar un camino a la ciudadanía a la mayoría de los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales y aumentar la disponibilidad de visas basadas en habilidades al tiempo que asigna más fondos para la seguridad fronteriza.



"La economía de nuestro estado es tan fuerte y confiamos en los empleados inmigrantes legales para trabajar en las granjas, en los campos agrícolas y en otros lugares como la asistencia médica", dijo Klobuchar en 2018.



- Cambio climático: no apoya actualmente el New Deal Verde (un conjunto de propuestas políticas para ayudar a abordar el calentamiento global), pero dice que si se convirtiera en presidenta haría que Estados Unidos se uniera a los Acuerdos de París, el acuerdo internacional del que Trump sacó a los EEUU en noviembre de 2019 y tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar la producción de energía renovable.



- Aborto: ha apoyado constantemente los derechos de aborto en su registro de votación, obteniendo una calificación de alineación del 100%.



- Derechos LGBTQ: apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha impulsado medidas para combatir la discriminación LGBTQ, escribiendo en un informe de 2013 que la discriminación "no solo es moralmente incorrecta" sino "mala para los negocios y perjudica nuestra economía".



- Educación: no apoya la universidad gratuita de cuatro años para todos, pero sí la reducción de la carga de la deuda estudiantil y el aumento de las opciones para que los estadounidenses refinancien sus préstamos estudiantiles.



- Política exterior: se opuso al presidente Donald Trump cuando decidió retirar tropas de Siria y también lo criticó por ser más "amigable" con los adversarios estadounidenses como Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-Un de Corea del Norte, mientras se distanciaba de los aliados estadounidenses tradicionales pues cree que Estados Unidos debe "ser un faro de democracia".