El Sanjuanino Solidario se encamina a cerrar su novena edición con una final que volverá a poner en primer plano a ciudadanos que trabajan por los demás sin buscar visibilidad. El ganador se conocerá este viernes 19 de noviembre, a partir de las 19 horas, en una transmisión en vivo por Huarpe TV, canal 19.2 de la TDA, dentro del programa Yo Te Invito, con la conducción de Ana Paula Zabala y el acompañamiento de un equipo periodístico.

Desde el segundo momento de la entrevista, la conductora describió las sensaciones con las que llega a esta instancia: “Igual que todos los años, con mucha expectativa. Nos encanta finalizar el año de esta manera, especialmente en esta época donde las energías suelen estar bajas o las emociones se movilizan mucho”. En ese sentido, consideró que el evento funciona como un cierre significativo del calendario.

Zabala remarcó uno de los ejes centrales del certamen y explicó: “Nos parece que es un excelente broche de año recordar a todas esas personas que trabajan en silencio por los demás”. En esa línea, señaló que existe una idea equivocada sobre los protagonistas del programa: “A diferencia de lo que se podría creer, los finalistas no son millonarios ni personas de otro planeta, sino sanjuaninos comunes que enfrentan sus propios problemas de dinero y salud”.

Según expresó, el valor diferencial de los finalistas radica en su compromiso con otros. “Lo que los destaca es que, además de hacerse cargo de sus realidades, han generado redes de apoyo y ayuda para inspirar al resto de la sociedad”, afirmó, al tiempo que destacó el impacto social de cada iniciativa.

Consultada sobre lo que espera de esta nueva edición, la conductora hizo foco en el rol de la audiencia. “Que la gente se sume como todos los años, no solo viendo el programa, sino también votando y participando de forma activa”, señaló. Además, agregó que el objetivo va más allá del certamen televisivo: “Espero que esto invite a la reflexión sobre cómo cada uno, desde su lugar, puede seguir el ejemplo de estos ciudadanos solidarios de la edición actual y de las ocho anteriores”.

La edición 2025 del Sanjuanino Solidario ya tiene definidos a sus cuatro finalistas, referentes de iniciativas que impactan de manera directa en distintos sectores de la provincia. Al referirse a ellos, Zabala explicó: “Los proyectos son muy distintos entre sí, lo cual ocurre cada año y hace que sea muy enriquecedor, pero también difícil elegir a un único ganador”.

En ese marco, la conductora subrayó que el espíritu del evento no se limita a una sola premiación. “Para nosotros, todos son ganadores”, afirmó, y detalló el criterio de reconocimiento: “Por esa razón todos reciben el mismo premio basado en la difusión de sus historias y un incentivo económico”. No obstante, aclaró: “Aunque hay un ganador que se lleva un monto mayor, valoramos incluso a los que quedaron en el camino”.

Finalmente, Zabala sintetizó el sentido profundo del certamen al señalar que “el hecho de haber sido postulados significa que están ayudando activamente a alguien”. El ganador recibirá $1.500.000, mientras que los otros tres finalistas obtendrán $500.000 cada uno, en una edición que vuelve a funcionar como un faro al final del año para quienes deciden iluminar el camino de los demás.